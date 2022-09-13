Forbes назвал самые крупные деоккупированные города на Харьковщине

ВСУ освободили в Харьковской области ряд населенных пунктов с численностью населения свыше десяти тысяч человек. Об этом сообщает украинский Forbes.



Самыми крупными из освобожденных населенных пунктов стали Изюм, Купянск и Балаклея.

Кроме того, за 6-11 сентября, по данным Генерального штаба, уничтожены 590 единиц техники, стоимость которых, по оценке Forbes, превышает 670 миллионов долларов.



Значительная часть техники была уничтожена в ходе контрнаступления на Харьковщине (какая именно — трудно точно установить). Потери противника составили 86 танков и 158 боевых бронированных машин, 106 артиллерийских систем, 159 автомобилей и 46 единиц другой техники.



«Самая дорогая потеря противника — комплекс радиоэлектронной борьбы "Москва-1" ($57 миллионов), уничтоженный в Запорожской области. В Харьковской области оккупанты потеряли истребитель-бомбардировщик Су-34 ($36 миллионов) и контрбатарейную радиолокационную систему "Зоопарк-1М" ($25 миллионов)», — отмечает издание.



Также сообщается, что не вся потерянная россиянами техника уничтожена. С 6 по 10 сентября украинские военные захватили 129 единиц техники, которую Forbes оценивает в 104 миллиона долларов.

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