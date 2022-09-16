Правоохранители показали масштабы разрушений в Селидово после обстрела

Ночью 16 сентября оккупанты обстреляли Селидово и другие населенные пункты в Донецкой области.



В Cелидово за 20 минут были повреждены по меньшей мере 23 многоэтажки, детсад, три учебных заведения, административные здания, сообщает Национальная полиция Донецкой области на своем сайте.

Также известно о погибших и раненых.

По информации ведомства, на месте разрушений в Селидово вместе со спасателями работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, парамедики.

Полицейские собирают доказательства военного преступления страны-агрессора, обходят дома, оказывают людям помощь и призывают эвакуироваться.





Ночью российские оккупанты обстреливали населенные пункты на линии фронта в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области.



Во время обстрела российскими силами Селидово ранены две женщины и три мужчины.



За минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрелов со стороны российской армии погибли пять мирных жителей.