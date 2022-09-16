Правоохоронці показали масштаби руйнувань у Селідові після обстрілу

Вночі 16 вересня окупанти обстріляли місто Селідово та інші населені пункти на Донеччині.



В місті за 20 хвилин було пошкоджено щонайменше 23 багатоповерхівки, дитсадок, три навчальні заклади, адміністративні будівлі, повідомляє Національна поліція Донецької області на своєму сайті.

Також відомо про загиблих та поранених.

За інформацією відомства, на місці руйнувань у Селідово разом із рятувальниками працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, парамедики.

Поліцейські збирають докази військового злочину країни-агресора, обходять будинки, надають людям допомогу та закликають евакуюватися.





Вночі російські окупанти обстрілювали населені пункти на лінії фронту у Покровському та Бахмутському районах Донецької області.



Під час обстрілу російськими силами в Селідово було поранено двох жінок і трьох чоловіків.



Минулої доби на підконтрольній українській владі частині Донецької області через обстріл з боку російської армії загинули п'ять мирних жителів.