Оккупанты в Запорожской области намерены «незамедлительно» провести «референдум»

На оккупированной части Запорожской области «власти» намерены провести «референдум» о вхождении в состав России «в ближайшие дни». Об этом сообщают российские СМИ.



«Общественное движение "Мы вместе с Россией" на съезде жителей Запорожской области обратилось к главе военно-гражданской администрации региона Евгению Балицкому с просьбой провести референдум», — пишет «ТАСС».



Отмечается, что организовать «референдум» требуют «незамедлительно».



«РИА Новости» со ссылкой на представителя оккупационной «администрации» Запорожской области Владимира Рогова сообщают, что «референдум» в регионе «может пройти в ближайшие дни».

Ранее так называемый «общественный совет Херсонской области» обратился к главе оккупационной «администрации» Владимиру Сальдо с инициативой провести «референдум» о вхождении в состав России.



Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак инициативу РФ провести «референдумы» на оккупированных российскими войсками территориях Украины назвал «наивным шантажом угрозами».



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