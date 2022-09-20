Окупанти у Запорізькій області мають намір «негайно» провести «референдум»

На окупованій частині Запорізької області «влада» має намір провести «референдум» про входження до складу Росії «найближчими днями». Про це повідомляють російські ЗМІ.



«Громадський рух "Ми разом із Росією" на з'їзді мешканців Запорізької області звернувся до голови військово-цивільної адміністрації регіону Євгена Балицького з проханням провести референдум», — пише «ТАСС».



Зазначається, що організувати референдум вимагають негайно.



«РИА Новости» з посиланням на представника окупаційної «адміністрації» Запорізької області Володимира Рогова повідомляють, що «референдум» у регіоні «може пройти найближчими днями».

Раніше так звана «громадська рада Херсонської області» звернулася до голови окупаційної «адміністрації» Володимира Сальдо з ініціативою провести «референдум» про входження до складу Росії.



Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак ініціативу РФ провести «референдуми» на окупованих російськими військами територіях України назвав «наївним шантажем погрозами».



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