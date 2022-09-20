Оккупанты назвали даты «референдумов» в Запорожской и Херсонской областях и создают там батальоны

На оккупированной части Херсонской области «референдум» о присоединении к России будет проходить с 23 по 27 сентября. Соответсвующий «указ» подписал глава оккупационной администрации региона Владимир Сальдо.



Также Сальдо заявил, что считает необходимым «создание и формирование на территории Херсонской области добровольческих батальонов» для участия в боевых действиях в Украине.



В эти же дни, с 23 по 27 сентября, пройдет «референдум» и на оккупированной части Запорожской области. Такой «указ» подписал глава оккупационной администрации региона Евгений Балицкий.



Согласно бумаге, на «референдум» в Запорожской области вынесен вопрос о «выходе из состава Украины», «создании государства» и его вхождении в состав РФ.



«Голосование» на оккупированной части Запорожской области пройдет на участках в пятницу 23 сентября, а с 23 по 27 сентября — в населенных пунктах, где нет помещений для голосования.



Балицкий также сообщил о создании подразделений из числа местных жителей. «Набор добровольцев будет объявлен в ближайшее время», — подчеркнул Балицкий.

Ранее сообщалось, что «ЛНР» и «ДНР» назначили «референдум» о вхождении в состав РФ на 23-27 сентября. Также оккупанты хотят провести «референдумы» в Херсонской и Запорожской областях.



На планы РФ по проведению «референдума» отреагировали глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.