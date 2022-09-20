«Референдум» не остановит ВСУ и HIMARS: Кулеба и Подоляк отреагировали на планы РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировали на инициативу РФ провести «референдумы» на оккупированных российскими войсками территориях Украины.



«Ни фейковые "референдумы", ни гибридная "мобилизация" ничего не изменят. Россия как была, так и остается государством-агрессором, незаконно оккупирующим часть украинской земли. Украина имеет полное право освобождать свои территории, и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России», — подчеркнул Кулеба.



По словам Подоляка, россияне решили «асимметрично ответить на контрнаступление Украины».



«Они полагают, что незаконный "референдум" сможет остановить HIMARS и ВСУ на пути уничтожения оккупантов на наших землях. Уверены, что хотите потратить время, нужное для организации побега, на новое шоу? Попытайтесь… Будет интересно…», — отметил он.



Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак инициативу РФ провести «референдумы» на оккупированных российскими войсками территориях Украины назвал «наивным шантажом угрозами».



Ранее сообщалось, что «ЛНР» и «ДНР» назначили «референдум» о вхождении в состав РФ на 23-27 сентября. Также оккупанты хотят провести «референдумы» в Херсонской и Запорожской областях.



Смотрите также:



