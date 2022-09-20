Окупанти назвали дати «референдумів» у Запорізькій та Херсонській областях і створюють там батальйони

На окупованій частині Херсонської області «референдум» про приєднання до Росії проходитиме з 23 по 27 вересня. Відповідний «указ» підписав голова окупаційної адміністрації регіону Володимир Сальдо.



Також Сальдо заявив, що вважає за необхідне «створення та формування на території Херсонської області добровольчих батальйонів» для участі у бойових діях в України.



У ці ж дні, з 23 по 27 вересня, пройде «референдум» і на окупованій частині Запорізької області. Такий «указ» підписав голова окупаційної адміністрації регіону Євген Балицький.



Згідно з папером, на «референдум» у Запоріжжі винесено питання про «вихід зі складу України», «створення держави» та її входження до складу Росії.



«Голосування» на окупованій частині Запорізької області пройде на дільницях у 3 по 27 вересня — у населених пунктах, де немає приміщень для голосування.



Балицький також повідомив про створення підрозділів з-поміж місцевих жителів. «Набір добровольців буде оголошено найближчим часом», — наголосив Балицький.

Раніше повідомлялося, що «ЛНР » та «ДНР» призначили «референдум» про входження до складу РФ на 23-27 вересня. Також окупанти хочуть провести «референдуми» в Херсонській тa Запорізькій областях.



На плани РФ з проведення «референдуму» відреагували глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.