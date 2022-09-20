СМИ: В колониях в РФ уже начали «референдум» за присоединение оккупированных территорий

В колониях Ростовской области РФ уже началось «голосование» заключенных — «референдум» за присоединение четырех оккупированных областей Украины к России. Об этом со ссылкой на источники в исправительной системе сообщил российский Telegram-канал «Можем объяснить».



Отмечается, что администрация одной колонии в первую очередь отправила «голосовать» тех, у кого есть паспорт Украины. Во второй — на «голосование» планируется отправить всех.



«Друзья одного из заключенных колонии ИК-10 Ростова-на-Дону переслали такое голосовое сообщение, переданное на волю: «У нас сейчас пацанов, которые с Украины есть, дернули, чтобы они голосовали за вступление в Россию. Так что вы понимаете, чем пахнет». Об аналогичной разнарядке сообщил и один из заключенных колонии №14 в Новочеркасске», — сообщают в «Можем объяснить».

Ранее сообщалось, что «ЛНР» и «ДНР» назначили «референдум» о вхождении в состав РФ на 23-27 сентября. Также оккупанты хотят провести «референдумы» в Херсонской и Запорожской областях.



На планы РФ по проведению «референдума» отреагировали глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.