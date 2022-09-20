ЗМІ: У колоніях у РФ вже розпочали «референдум» за приєднання окупованих територій

У колоніях Ростовської області РФ вже розпочалося «голосування» ув'язнених — «референдум» за приєднання чотирьох окупованих областей України до Росії. Про це з посиланням на джерела у виправній системі повідомив російський Telegram-канал «Можемо пояснити».



Зазначається, що адміністрація однієї колонії насамперед відправила «голосувати» тих, хто має паспорт України. У другій — на «голосування» планується відправити всіх.



«Друзі одного з ув'язнених колонії ІК-10 Ростова-на-Дону переслали таке голосове повідомлення, передане на волю: «У нас зараз пацанів, які з України є, смикнули, щоб вони голосували за вступ до Росії. Тож ви розумієте, чим пахне». Про аналогічну рознарядку повідомив і один з ув'язнених колонії №14 у Новочеркаську», — повідомляють у «Можемо пояснити».

Раніше повідомлялося, що «ЛНР» та «ДНР» призначили «референдуми» про входження до складу РФ на 23-27 вересня. Також окупанти хочуть провести «референдуми» у Херсонській та Запорізькій областях.



На плани РФ щодо проведення «референдумів» відреагували очільник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк.