Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

«Референдумы» никоим образом не изменят ситуацию на фронте, — партия «Слуга Народа»

21 сентября 2022, 13:01

«Референдумы» никоим образом не изменят ситуацию на фронте, — партия «Слуга Народа»

«Референдумы» не будут иметь даже малейшей юридической или политической легитимности, и никоим образом не изменят ситуацию на фронте и на временно оккупированных территориях. Об этом заявили в партии «Слуга Народа».

«Циничная провокация с элементами плохого спектакля – это все, на что способна военно-политическая машина России в ответ на контрнаступление Вооруженных Сил Украины. Но фиговый листик псевдореферендумов не может прикрыть реального положения дел: миф о «второй армии мира» окончательно развеян, Россия – государство-террорист, угрожающее всему миру, а победа будет за Украиной», - сообщили в партии Владимира Зеленского.

Отмечается, что ни одна цивилизованная страна мира не признает результаты «референдумов» РФ, а США, Франция, Германия и другие страны уже заявили о нелегитимности «референдумов» на стадии подготовки.

Также в «Слуге Народа» утверждают, что никакой поддержки на украинских территориях «референдумы» не имеют, а попытки оккупационных администраций организовать имитацию «свободного волеизъявления» граждан провалились: «оккупанты даже отозвали карманных политтехнологов, которые должны организовывать этот опереточный «праздник демократии».

«На оккупированных территориях действуют силы сопротивления, украинские партизаны, которые уничтожают коллаборантов и показывают подлинное отношение украинцев к самой идее «референдумов». Даже запугать безоружных граждан и запихнуть их в пещеру «русского мира» оккупантам не удалось. Они вынуждены прибегать к подготовке «онлайн-голосования» или «домовых обходов», чтобы иметь возможность просто нарисовать нужный результат», - пишут в «Слуге Народа».

Партийцы сообщают, что «референдумы» не будут иметь юридической или политической легитимности, никак не остановят контрнаступление ВСУ и освобождения всех временно оккупированных территорий Украины, признание же РФ «результатов» «референдумов» навсегда закроют возможность для общения России с цивилизованным миром.

В «Слуге Народа» призвали мировое сообщество дать надлежащую и действенную оценку действиям российской власти, лишить РФ места в Совете безопасности ООН, ввести подлинные, сокрушительные санкции.

К тому же в партии Зеленского призвали «коллаборантов и предателей, гауляйтеров оккупированных территорий» добровольно сдаться украинскому правосудию, что повысит шансы сохранить жизнь. Украинцев же партийцы призвали не участвовать в «референдумах» РФ, не брать бюллетени и паспорта оккупантов.

Ранее сообщалось, что «ЛНР» и «ДНР» назначили «референдум» о вхождении в состав РФ на 23-27 сентября. Также оккупанты хотят провести «референдумы» в Херсонской и Запорожской областях.

На планы РФ по проведению «референдумов» отреагировали глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. В Минреинтеграции призвали украинцев на оккупированных территориях не принимать участие ни в каких «референдумах».

Еще по теме

Прочее
Война Референдум Оккупация

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:21
«ДНР» заявила о шести раненых от обстрелов за сутки
09:33
В Сватово уничтожена местная оккупационная комендатура — Гайдай
09:12
Путин объявил частичную мобилизацию в России
23:36
«Референдумы» в оккупации уже в пятницу — главное за день ►
21:47
Ракетный удар по Новой Каховке: РосСМИ сообщают о ранении двух людей
20:17
«ДНР» и «ЛНР» объявили день «референдума» выходным. Школьников отправили на каникулы
19:35
В трех областях Украины прогремели взрывы
19:05
В Минреинтеграции призвали украинцев в оккупации не участвовать в «референдумах»
18:45
Зеленский обещает вернуть Крым «дипломатическим путем»: детали ►
17:12
Оккупанты назвали даты «референдумов» в Запорожской и Херсонской областях и создают там батальоны
16:55
Незаконные «референдумы»: Какой вопрос собираются задавать «ЛНР» и «ДНР»
16:09
«Референдум» не остановит ВСУ и HIMARS: Кулеба и Подоляк отреагировали на планы РФ
16:07
Оккупанты заявили о введении пропусков для проезда через линию соприкосновения в Запорожской области
15:10
Оккупанты в Запорожской области намерены «незамедлительно» провести «референдум»
14:32
«ЛНР» и «ДНР» назвали даты проведения «референдума»
все новости
14:21
В Минобороны прокомментировали объявление Путиным мобилизации в РФ
14:05
Граждане РФ раскупают билеты за границу после объявления мобилизации
13:01
«Референдумы» никоим образом не изменят ситуацию на фронте, — партия «Слуга Народа»
12:25
Мобилизацию в России у Зеленского объяснили потерями оккупантов
11:50
В СНБО планы по мобилизации в РФ назвали «программой по утилизации россиян»
11:41
В Минцифре ответили на планы Путина относительно мобилизации
11:21
«ДНР» заявила о шести раненых от обстрелов за сутки
11:00
В ОП прокомментировали выступление Путина
10:47
Армия России за сутки атаковала 18 населенных пунктов Донецкой области
10:42
Войска РФ нанесли ракетный удар по жилому дому в Курахово, ранены 12 человек — ДонОВА
10:15
«Это не блеф». Путин пригрозил Западу ядерным оружием
09:44
В России призовут 300 тысяч резервистов на войну с Украиной
09:33
В Сватово уничтожена местная оккупационная комендатура — Гайдай
09:12
Путин объявил частичную мобилизацию в России
08:55
Ночью российская армия дважды обстреляла Никополь
все новости
ВИДЕО
«Референдумы» в оккупации уже в пятницу — главное за день ►
20 сентября, 23:36
Зеленский обещает вернуть Крым «дипломатическим путем»: детали ►
20 сентября, 18:45
Российские войска днем ударили по Славянску, разрушен мебельный цех
20 сентября, 15:39

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты