«Референдумы» никоим образом не изменят ситуацию на фронте, — партия «Слуга Народа»

«Референдумы» не будут иметь даже малейшей юридической или политической легитимности, и никоим образом не изменят ситуацию на фронте и на временно оккупированных территориях. Об этом заявили в партии «Слуга Народа».

«Циничная провокация с элементами плохого спектакля – это все, на что способна военно-политическая машина России в ответ на контрнаступление Вооруженных Сил Украины. Но фиговый листик псевдореферендумов не может прикрыть реального положения дел: миф о «второй армии мира» окончательно развеян, Россия – государство-террорист, угрожающее всему миру, а победа будет за Украиной», - сообщили в партии Владимира Зеленского.

Отмечается, что ни одна цивилизованная страна мира не признает результаты «референдумов» РФ, а США, Франция, Германия и другие страны уже заявили о нелегитимности «референдумов» на стадии подготовки.

Также в «Слуге Народа» утверждают, что никакой поддержки на украинских территориях «референдумы» не имеют, а попытки оккупационных администраций организовать имитацию «свободного волеизъявления» граждан провалились: «оккупанты даже отозвали карманных политтехнологов, которые должны организовывать этот опереточный «праздник демократии».

«На оккупированных территориях действуют силы сопротивления, украинские партизаны, которые уничтожают коллаборантов и показывают подлинное отношение украинцев к самой идее «референдумов». Даже запугать безоружных граждан и запихнуть их в пещеру «русского мира» оккупантам не удалось. Они вынуждены прибегать к подготовке «онлайн-голосования» или «домовых обходов», чтобы иметь возможность просто нарисовать нужный результат», - пишут в «Слуге Народа».

Партийцы сообщают, что «референдумы» не будут иметь юридической или политической легитимности, никак не остановят контрнаступление ВСУ и освобождения всех временно оккупированных территорий Украины, признание же РФ «результатов» «референдумов» навсегда закроют возможность для общения России с цивилизованным миром.

В «Слуге Народа» призвали мировое сообщество дать надлежащую и действенную оценку действиям российской власти, лишить РФ места в Совете безопасности ООН, ввести подлинные, сокрушительные санкции.

К тому же в партии Зеленского призвали «коллаборантов и предателей, гауляйтеров оккупированных территорий» добровольно сдаться украинскому правосудию, что повысит шансы сохранить жизнь. Украинцев же партийцы призвали не участвовать в «референдумах» РФ, не брать бюллетени и паспорта оккупантов.

Ранее сообщалось, что «ЛНР» и «ДНР» назначили «референдум» о вхождении в состав РФ на 23-27 сентября. Также оккупанты хотят провести «референдумы» в Херсонской и Запорожской областях.



На планы РФ по проведению «референдумов» отреагировали глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. В Минреинтеграции призвали украинцев на оккупированных территориях не принимать участие ни в каких «референдумах».