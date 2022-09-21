«Референдуми» жодним чином не змінять ситуацію на фронті, — партія «Слуга Народу»

«Референдуми» не матимуть навіть найменшої юридичної чи політичної легітимності, і жодним чином не змінять ситуацію на фронті та на тимчасово окупованих територіях. Про це заявили у партії «Слуга Народу».

«Цинічна провокація з елементами поганого спектаклю – це все, на що спромоглася військово-політична машина рф у відповідь на контрнаступ Збройних Сил України. Але фіговий листочок псевдореферендумів не може прикрити реального стану справ: міф про «другу армію світу» остаточно розвіяний, росія – держава-терорист, яка загрожує всьому світові, а перемога буде за Україною», - повідомили в партії Володимира Зеленського.

Зазначається, що жодна цивілізована країна світу не визнає результатів «референдумів» РФ, а США, Франція, Німеччина та інші країни вже заявили про нелегітимність «референдумів» на стадії підготовки.

Також у «Слузі Народу» стверджують, що жодної підтримки на українських територіях «референдуми» не мають, а спроби окупаційних адміністрацій організувати імітацію «вільного волевиявлення» громадян провалилися: «окупанти навіть відкликали кишенькових політтехнологів, які мали б організовувати це опереткове «свято демократії».

«На окупованих територіях діють сили спротиву, українські партизани, які знищують колаборантів і показують справжнє ставлення українців до самої ідеї референдумів. Навіть залякати беззбройних громадян і запхати їх до печери «руського міра» окупантам не вдалося. Вони змушені вдаватися до підготовки «онлайн-голосування» або «домових обходів», щоб мати можливість просто намалювати потрібний результат», - пишуть у «Слузі Народу».

Партійці повідомляють, що «референдуми» не матимуть юридичної чи політичної легітимності, ніяк не зупинять контрнаступ ЗСУ та звільнення всіх тимчасово окупованих територій України, визнання РФ «результатів» «референдумів» назавжди закриють можливість для спілкування Росії з цивілізованим світом.

У «Слузі Народу» закликали світову спільноту дати належну та дієву оцінку діям російської влади, позбавити РФ місця в Раді безпеки ООН, запровадити справжні, нищівні санкції.

До того ж, у партії Зеленського закликали «колаборантів та зрадників, гауляйтерів окупованих територій» добровільно здатися українському правосуддю, що підвищить їх шанси зберегти життя. Українців партійці закликали не брати участь у «референдумах» РФ, не брати бюлетені та паспорти окупантів.

Раніше повідомлялося, що «ЛНР» та «ДНР» призначили «референдум» про входження до складу РФ на 23-27 вересня. Також окупанти хочуть провести «референдуми» у Херсонській та Запорізькій областях.



На плани РФ щодо проведення «референдумів» відреагували голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. У Мінреінтеграції закликали українців на окупованих територіях не брати участь у жодних «референдумах».