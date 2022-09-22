ЗСУ відбили атаки армії РФ у районах Куп'янська, Зайцево та Новомихайлівки

22 вересня 2022, 20:47

ЗСУ відбили атаки армії РФ у районах Куп'янська, Зайцево та Новомихайлівки

За цю добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російської армії в районах Куп'янська, Зайцева та Новомихайлівки. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

«За добу противник завдав чотирьох ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив понад 24 обстріли з РСЗВ по військових та цивільних об'єктах на території України... Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів», — зазначили в Генштабі.

Противник продовжує обстріли з танків, мінометів та артилерії на Сіверському, Слобожанському та Південнобузькому напрямках.

Крім того, під обстріли потрапили такі населені пункти:

  • на Краматорському напрямку — Богородичне, Яцківка, Ярова, Тетянівка, Святогірськ, Пришиб, Слов'янськ, Платонівка, Донецьке, Сидорове, Закотне, Озерне, Щурове та Райгородок;
  • на Бахмутському напрямку — Сіверськ, Спірне, Званівка, Миколаївка, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Білогорівка, Розівка, Зайцеве, Яковлівка, Майорськ;
  • на Авдіївському напрямку — Красногорівка, Авдіївка, Кам'янка, Опитне, Мар'їнка, Водяне та Новомихайлівка;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках — Микільське, Вугледар, Володимирівка, Пречистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Времівка, Павлівка, Мала Токмачка, Новомосковськ, Гуляйпільське, Новосілка.

«Ворог намагається утримати ситуацію на тимчасово окупованих територіях під своїм контролем. У Херсоні посилюється адміністративно-поліцейський режим, здійснюється перевірка житла та психологічний тиск на місцевих мешканців. Активізувалась робота з підготовки та проведення так званого "референдуму" на тимчасово захоплених територіях України», — поінформували у Генштабі.

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