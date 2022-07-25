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Российская армия обстреляла 16 населенных пунктов Донецкой области за сутки

25 июля 2022, 11:07

Российская армия обстреляла 16 населенных пунктов Донецкой области за сутки

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли 16 населенных пунктов Донецкой области, ранили гражданских жителей. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.

Российская армия ударила по городам Авдеевка, Бахмут, Краматорск, Константиновка, Зализное, Торецк, Николаевка, пгт Курдюмовка, Петровка, Южное, селах Галицыновка, Иванград, Лысовка, Новониколаевка, Павловка, Сухая Балка.

Оккупантами разрушены и повреждены 40 гражданских объектов: 32 жилых дома, теплица, ангар и трактор, линии электропередач.

Обстреливали территорию области российские войска авиабомбами, ракетами, авиационными ракетами НУРС, артиллерией, РСЗО «Ураган» и «Град».

Полиция задокументировала 26 военных преступлений войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее в Луганской ОВА сообщили, что оккупанты атаковали территорию региона по трем направлениями, все атаки отбили ВСУ.

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