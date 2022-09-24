Маріупольці з українськими прапорами протестували проти «референдуму»

Переселенці з Маріуполя. «Сайт міста Маріуполя»

По всій Україні відбулася акція «Маріуполь — це Україна». Про це повідомляє «Сайт міста Маріуполя».



Маріупольці у різних містах зібралися із синьо-жовтими прапорами біля центрів «ЯМаріуполь».



«Вони показали усьому світу, що Маріуполь був, є та буде українським! І вони не визнають жодних "референдумів". Близько 200 тисяч маріупольців виїхали на підконтрольну територію України. І вони вже зробили свій вибір... В окупованому місті досі залишаються люди з різних причин, але вони чекають на ВСУ та вірять в Україну. Не можуть про це вільно говорити через небезпеку», — зазначає видання.

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