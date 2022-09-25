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Оккупанты снова ударили ракетами по Краматорску

25 сентября 2022, 18:28

Оккупанты снова ударили ракетами по Краматорску

Сегодня российские силы нанесли по Краматорску два ракетных удара. Об этом сообщают местные паблики.

В частности, под удар попали жилые дома, в некоторых полностью выбило окна.

Информации о пострадавших пока нет.

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