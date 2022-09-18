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Удар по центру Краматорска — главное за день ►

18 сентября 2022, 23:21

Удар по центру Краматорска — главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Удар по Краматорску. Пострадал отель в центре города.
  • Обстрел Донецка. Под огнем центр города и Абакумова.
  • Снова под обстрелом колония в Еленовке. По данным группировки «ДНР», погиб украинский военнопленный. Еще четверо ранены.
  • Российские силы продолжают вести бессмысленные наступательные операции вокруг Донецка и Бахмута — Институт изучения войны.
  • ВСУ зашли в Белогоровку. Украинская сторона пока информацию не подтверждает.
  • В Сватово уничтожена база российских военных. Боевики продолжают принудительную мобилизацию. Мужчин отлавливают теперь и под Мариуполем.
  • Путин проваливает все свои военно-стратегические цели в Украине — адмирал Радакин.

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