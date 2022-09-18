Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Удар по Краматорску. Пострадал отель в центре города.

Обстрел Донецка. Под огнем центр города и Абакумова.

Снова под обстрелом колония в Еленовке. По данным группировки «ДНР», погиб украинский военнопленный. Еще четверо ранены.

Российские силы продолжают вести бессмысленные наступательные операции вокруг Донецка и Бахмута — Институт изучения войны.

ВСУ зашли в Белогоровку. Украинская сторона пока информацию не подтверждает.

В Сватово уничтожена база российских военных. Боевики продолжают принудительную мобилизацию. Мужчин отлавливают теперь и под Мариуполем.

Путин проваливает все свои военно-стратегические цели в Украине — адмирал Радакин.