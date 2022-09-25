Окупанти знову вдарили ракетами по Краматорську

25 вересня 2022, 18:28

Окупанти знову вдарили ракетами по Краматорську

Сьогодні російські сили завдали по Краматорську два ракетні удари. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Зокрема, під удар потрапили житлові будинки, в деяких повністю вибило вікна.

Інформації про постраждалих наразі немає.

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