Путин уведомил Госдуму о «предложениях» «Л-ДНР», Запорожской и Херсонской областей

Путин уведомил Госдуму о «предложениях» группировок «ДНР» и «ЛНР», а также Запорожской и Херсонской областей «войти в состав РФ». Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает пресс-служба российского парламента.



Сообщается, что Владимир Путин уведомил Госдуму «в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального Конституционного закона "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации"».



Главы группировок «ДНР» и «ЛНР», а также назначенные оккупантами «руководители» Запорожской и Херсонской областей в Кремле.

Псевдореферендумы по вопросу о «вхождении в состав России» оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Луганской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам на оккупированной части Донецкой области за вхождение в состав РФ якобы проголосовали 99,23% участников «голосования», на Луганщине — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.



Украина и страны Запада считают эти «референдумы» фарсом и не признают их результатов. США и ЕС анонсировали новые санкции против России.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия признает результаты «референдумов», то ему больше не о чем разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным.