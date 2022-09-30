Путін повідомив Держдуму про «пропозиції» «Л-ДНР», Запорізької та Херсонської областей

Путін повідомив Держдуму про «пропозиції» угруповань «ДНР» та «ЛНР», а також Запорізької та Херсонської областей «увійти до складу РФ». Про це заявив голова Держдуми В'ячеслав Володін, повідомляє пресслужба російського парламенту.



Зазначається, що Володимир Путін повідомив Держдуму «відповідно до пункту 2 статті 6 Федерального Конституційного закону "Про порядок прийняття до Російської Федерації та утворення у її складі нового суб'єкта Російської Федерації"».



Очільники угруповань «ДНР» та «ЛНР», а також призначені окупантами «керівники» Запорізької та Херсонської областей у Кремлі.

Псевдореферендуми щодо «входження до складу Росії» окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Луганської областей пройшли з 23 по 27 вересня. За підсумками на окупованій частині Донецької області за входження до складу РФ нібито проголосували 99,23% учасників «голосування», на Луганщині — 98,42%, на Херсонщині — 87,05%, у Запорізькій області — 93,11%.



Україна та країни Заходу вважають ці «референдуми» фарсом і не визнають їхніх результатів. США та ЄС анонсували нові санкції проти Росії.



Президент України Володимир Зеленський заявив, що, якщо Росія визнає результати «референдумів», то йому більше нема про що розмовляти з президентом РФ Володимиром Путіним.