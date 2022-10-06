У Святогірську та Лимані виявлено тіла десяти загиблих

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули чотири мирні жителі. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За даними Донецької ОВА, троє людей загинули в Торському й одна — в Зарічному.



Ще трьох людей поранено: у Зарічному, Соледарі та селі Костянтинівка.



«Крім того, ще десять громадянських, убитих росіянами під час окупації, виявили у щойно звільнених містах: п'ять — у Святогірську та п'ять — у Лимані», — поінформував очільник області.



За його інформацією, від 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 937 мирних жителів. 2323 особи отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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