Росіяни захопили обладнання українського виробника неону у Маріуполі

12 жовтня 2022, 19:47

Росіяни захопили обладнання українського виробника неону у Маріуполі

Російські окупанти захопили потужності українського підприємства у Маріуполі, яке мало унікальне обладнання для виробництва неону. Про це повідомляє Маріупольська міська рада у Telegram.

Як розповів представник компанії «Інгаз» Олександр Кацюба, росіяни розікрали обладнання підприємства. Також стало відомо, що окупанти збираються відновити виробництво неону, використовуючи вкрадені потужності.

Кацюба уточнив, що керівництво виїхало на підконтрольну територію України, тож будь-які дії на території підприємства чи використання його обладнання є незаконними.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко наголосив на тому, що міжнародній спільноті слід взяти до уваги як військові, так і економічні злочини, вчинені Росією, яка окупувала місто.

«Російські окупанти – це варвари, які порушують усі міжнародні закони та норми цивілізованого світу. Вони грабують людей та підприємства на окупованих територіях. Вивозять обладнання та навіть дитячі майданчики. Ведуть себе як рекетири з 90-х. Подібним діям повинні дати відповідну кваліфікацію та жорстко відповідати», — підсумував Бойченко.

Угруповання «ДНР» «націоналізувало» у Маріуполі об'єкти нерухомості, включаючи будинки трьох готелів. Власникам нібито виплатять компенсацію. Відповідне рішення було ухвалено так званим «держкомітетом оборони».

Окупанти зобов'язали всіх освітян, медиків та інших «бюджетників» Маріуполя цього року отримати російські паспорти.

Російські окупанти у Маріуполі влаштували масові перевірки телефонів місцевих мешканців.

Ще за темою

Місця
Маріуполь
Люди
Вадим Бойченко
Інше
Війна Оккупація

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:59
«ДНР» та «ЛНР» заявили, що мешканці мають отримати СНІОР
15:36
«ДНР»: У Донецьку та Макіївці поранено двох мирних жителів
11:51
ЗАЕС знеструмлена через обстріл російських військ — «Енергоатом»
11:21
Вибух на Кримському мості: ФСБ РФ прозвітувала про затримання восьми людей
10:18
«Керівникам» лікарень у Старобільському районі загрожує до 10 років ув'язнення
09:39
У «ДНР» заявили про смерть однієї цивільної за добу та п'ятьох поранених
09:22
«ЛНР»: Двоє людей загинули і одна отримала поранення внаслідок обстрілу
09:17
У захопленому армією РФ Мелітополі пролунав потужний вибух — Федоров
08:41
Окупанти змушують населення Луганщини отримувати паспорти РФ — Гайдай
00:35
Вибухи у Запоріжжі, Донецьку та Білгороді — головне за день ►
23:46
Кримський міст після вибуху: пробки та план ремонту ►
22:46
Запорізьку АЕС поки що неможливо приєднати до енергосистеми РФ — «Росенергоатом»
19:55
У центрі окупованого Донецька пролунав потужний вибух
17:23
У Донецьку під обстріл потрапила Путилівка, є поранені
16:36
Через вибух на Кримському мості загинули четверо, зокрема суддя з Москви — росЗМІ
Всі новини
20:28
Температурний мінімум у квартирах українців знижено до 16 градусів — Шмигаль.
20:03
Російські ракети вбили понад 70 людей у Запоріжжі за останні 2 тижні
19:47
Росіяни захопили обладнання українського виробника неону у Маріуполі
18:22
Над Білгородом знову спрацювала ППО
18:00
Нідерланди нададуть Україні ракети для посилення протиповітряної та протиракетної оборони
17:37
У Лимані викрито депутата від «ОПЗЖ», який співпрацював з окупантами — СБУ
17:22
У Росії заарештували українця за звинуваченням у підготовці теракту в Нижньому Тагілі
17:02
Студентів-переселенців переведуть у вишах на бюджет
16:31
У Києві рятувальники зрізатимуть замки з укриттів, закритих під час тривоги
16:18
«Укренерго» закликає обмежити споживання електрики не лише увечері, а й уранці
16:10
«Донецькоблгаз» розпочав запуск природного газу до розподільчих мереж
15:59
«ДНР» та «ЛНР» заявили, що мешканці мають отримати СНІОР
15:40
Прокурори розпочали розслідування обстрілу ринку в Авдіївці
15:36
«ДНР»: У Донецьку та Макіївці поранено двох мирних жителів
15:30
У Святогірську після деокупації запрацював перший банкомат
Всі новини
ВІДЕО
Вибухи у Запоріжжі, Донецьку та Білгороді — головне за день ►
12 жовтня, 00:35
Кримський міст після вибуху: пробки та план ремонту ►
11 жовтня, 23:46
Наслідки масованого удару по Україні — головне за день ►
10 жовтня, 23:23

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама