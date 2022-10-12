Росіяни захопили обладнання українського виробника неону у Маріуполі

Російські окупанти захопили потужності українського підприємства у Маріуполі, яке мало унікальне обладнання для виробництва неону. Про це повідомляє Маріупольська міська рада у Telegram.



Як розповів представник компанії «Інгаз» Олександр Кацюба, росіяни розікрали обладнання підприємства. Також стало відомо, що окупанти збираються відновити виробництво неону, використовуючи вкрадені потужності.



Кацюба уточнив, що керівництво виїхало на підконтрольну територію України, тож будь-які дії на території підприємства чи використання його обладнання є незаконними.



Мер Маріуполя Вадим Бойченко наголосив на тому, що міжнародній спільноті слід взяти до уваги як військові, так і економічні злочини, вчинені Росією, яка окупувала місто.



«Російські окупанти – це варвари, які порушують усі міжнародні закони та норми цивілізованого світу. Вони грабують людей та підприємства на окупованих територіях. Вивозять обладнання та навіть дитячі майданчики. Ведуть себе як рекетири з 90-х. Подібним діям повинні дати відповідну кваліфікацію та жорстко відповідати», — підсумував Бойченко.

Угруповання «ДНР» «націоналізувало» у Маріуполі об'єкти нерухомості, включаючи будинки трьох готелів. Власникам нібито виплатять компенсацію. Відповідне рішення було ухвалено так званим «держкомітетом оборони».



Окупанти зобов'язали всіх освітян, медиків та інших «бюджетників» Маріуполя цього року отримати російські паспорти.



Російські окупанти у Маріуполі влаштували масові перевірки телефонів місцевих мешканців.