Российские ракеты убили более 70 человек в Запорожье за последние 2 недели

Более 70 человек погибли, сотни получили ранения с 30 сентября в результате ракетных ударов, нанесенных россиянами по Запорожью. Об этом рассказал председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух во время брифинга в медиацентре «Украина».



«Разрушены многоэтажки, частный сектор, объекты инфраструктуры разрушены и повреждены. Большие шрамы в городе оставили эти варварские атаки на гражданские объекты», — сказал Старух.



По его словам, все ракеты, которые попали по городу, это ракеты точного наведения.



«Они летят туда, куда должны прилететь. Эти подонки ставили цель на жилых домах, и поэтому имеем такое количество жертв», — уточнил Александр Старух.



Кроме того, Старух отметил, что специальные службы оперативно устраняют последствия ракетных ударов российских оккупантов: в городе остался один объект, на котором до сих пор разбирают завалы.



«Там ракета с тонной взрывчатки прилетела в многоэтажку. Поэтому еще надо поработать, укрепить все, чтобы не обвалилось на головы тем, кто разбирает завалы и достать тела людей, чтобы их можно было похоронить», — объяснил глава Запорожской ОВА.



Также Старух рассказал, что 12 октября по Запорожью и пригороду было выпущено 7 ракет. Одна семья оказалась заблокированной в подвале, однако спасатели освободили людей, оперативно разобрав завалы. Обошлось без пострадавших.

9 октября в результате ночного обстрела Запорожья погибли 13 человек, среди них 1 ребенок. Ранения получили 89 человек, среди них 11 детей.



10 октября российские войска ночью выпустили по Запорожью 7 ракет, предположительно С-300.



11 октября российские войска атаковали Запорожье, в результате чего в городе повреждены инфраструктурные объекты, есть погибший.