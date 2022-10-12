Російські ракети вбили понад 70 людей у Запоріжжі за останні 2 тижні

12 жовтня 2022, 20:03

Російські ракети вбили понад 70 людей у Запоріжжі за останні 2 тижні

Понад 70 людей загинули, сотні отримали поранення з 30 вересня внаслідок ракетних ударів, завданих росіянами по Запоріжжю. Про це розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух під час брифінгу у медіацентрі «Україна».

«Зруйновані багатоповерхівки, приватний сектор, об’єкти інфраструктури зруйновані та пошкоджені. Великі шрами в місті залишили ці варварські атаки на цивільні об’єкти», - сказав Старух.

За його словами, всі ракети, які потрапили містом, це ракети точного наведення.

«Вони летять туди, куди мають прилетіти. Ці покидьки ставили ціль на житлових будинках, і тому маємо таку кількість жертв », — уточнив Олександр Старух.

Крім того, Старух зазначив, що спеціальні служби оперативно усувають наслідки ракетних ударів російських окупантів: у місті залишився один об'єкт, на якому досі розбирають завали.

«Там ракета із тонною вибухівки прилетіла в багатоповерхівку. Тож ще треба попрацювати, укріпити все, щоб не обвалилось на голови тим, хто розбирає завали та дістати тіла людей, щоб їх можна було поховати», — пояснив голова Запорізької ОВД.

Також Старух розповів, що 12 жовтня по Запоріжжю та передмісті було випущено 7 ракет. Одна родина виявилася заблокованою у підвалі, проте рятувальники звільнили людей, оперативно розібравши завали. Обійшлося без постраждалих.

9 жовтня внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя загинули 13 людей, серед них 1 дитина. Поранення одержали 89 осіб, серед них 11 дітей.

10 жовтня російські війська вночі випустили по Запоріжжю 7 ракет, ймовірно, С-300.

11 жовтня російські війська атакували Запоріжжя, внаслідок чого у місті пошкоджено інфраструктурні об'єкти, є загиблий.

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