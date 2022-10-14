Путин назвал сроки завершения мобилизации в РФ

Мобилизационные мероприятия в РФ планируют завершить за полмесяца. Об этом заявил президент России Владимир Путин.



«222 тысячи человек мобилизованы из 300 тысяч. Думаю, что примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», — уверяет Путин.



Он уточнил, что дополнительный призыв не планируется. И пояснил, зачем потребовалась мобилизация.



«Держали линию обороны в 1100 километров, поэтому удерживать ее исключительно войсками, сформированными из контрактников, почти невозможно», — заявил Путин.

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