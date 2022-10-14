Путін назвав терміни завершення мобілізації у РФ

Мобілізаційні заходи у РФ планують завершити за півмісяця. Про це заявив президент Росії Володимир Путін.



«222 тисячі людей мобілізовано з 300 тисяч. Думаю, що приблизно протягом двох тижнів усі мобілізаційні заходи буде завершено», — запевняє Путін.



Він уточнив, що додатковий призов не планується. І пояснив, навіщо знадобилася мобілізація.



«Тримали лінію оборони в 1100 кілометрів, тому утримувати її виключно військами, сформованими з контрактників, майже неможливо», — заявив Путін.

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