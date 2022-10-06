500 мобилизованных в России бросили с неучтенными автоматами в Белгородской области

Белгородская область. Скриншот

Около 500 мобилизованных в России мужчин рассказали, что их не приписали ни к одному подразделению и бросили с неучтенными автоматами и боевыми патронами в Белгородской области. Соответствующие видео опубликованы в соцсетях.



Мобилизованные россияне рассказывают, что они вооружены, однако при этом не приписаны ни к одной части.



«Оружие на руках, но оно не записано на нас. Это статья 222 УК РФ. Автоматы списаны со складов, нигде не числятся. Вооружение 70-80 годов», — говорят солдаты на видео.



Также отмечают, что, когда приехали, жили первые дни на улице под дождем. Россияне рассказывают, что «неделю прожили в скотских условиях, абсолютно скотских, никакого материального обеспечения, денежного довольствия — ровным счетом ничего». Касок и бронежилетов, по словам мобилизованных, не хватает, а те каски, что есть, продавливаются пальцем.



Кроме того, мужчины говорят о том, что они «никому не нужны, подготовки ровным счетом ноль». Едят они то, что покупают себе сами, и уже потрачены огромные деньги на еду.

500 мобілізованих у Росії кинули з неврахованими автоматами у Бєлгородській області https://t.co/r8bv1ZNP3s pic.twitter.com/0mg1lY5u3W — Новини Донбасу (@novostidnua) October 6, 2022

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