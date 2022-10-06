Греются на трубе: Как выглядит «лагерь» мобилизованных «ЛНР» в Счастье

В Счастье Луганской области образован «лагерь» мобилизованных группировкой «ЛНР». Их оккупанты обвиняют в дезертирстве, и угрожают наказанием. Как выглядит «поселение», показал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



По его словам, «мобики» вынуждены греться на теплотрассе.



«Выжившие в Лимане вместе со своими семьями теперь живут под открытым небом, греются на трубе, ведут быт в живописном Счастье», — отметил Гайдай.

Напомним, оккупанты держат около 200 добровольцев и мобилизованных, которые вышли из Дробышево — на днях освобожденного украинскими силами. «Военные» из группировки «ЛНР», среди которых есть и незаконно отправленные на фронт, получили приказ покинуть позиции. После этого из Лимана их отвезли в Счастье. Теперь луганчан держат под открытым небом, без еды и воды, обвиняя в дезертирстве. Им угрожают убийством или заключением на 15 лет.



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