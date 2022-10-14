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Мои действия правильные и своевременные — Путин о войне в Украине

14 октября 2022, 17:36

Мои действия правильные и своевременные — Путин о войне в Украине

Президент России Владимир Путин, говоря о нападении на Украину, назвал происходящее «малоприятным», а свои действия — «правильными и своевременными». Об этом он рассказал на пресс-конференции в Астане (Казахстан) 14 октября.

«Хочу, чтобы было понятно: то, что происходит сегодня — малоприятно, мягко говоря. Но это всё то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Вот и всё. Так что мои действия правильные и своевременные», — сказал президент страны-оккупанта.

Напомним, что также 14 октября президент РФ сообщил о том, что на данный момент из запланированных 300 тысяч россиян мобилизовано 222 тысячи.

После того как 10 октября Украина подверглась массированной ракетной атаке российской армии по объектам энергетической инфраструктуры, Путин заявил, что это был ответ на «теракты» и выдвинул ультиматум. Накануне, 9 октября Путин обвинил спецслужбы Украины в подрыве Крымского моста.

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