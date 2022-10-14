Мої дії правильні та своєчасні — Путін про війну в Україні

Президент Росії Володимир Путін, говорячи про напад на Україну, назвав те, що відбувається, «неприємним», а свої дії — «правильними та своєчасними». Про це він розповів на прес-конференції в Астані (Казахстан) 14 жовтня.



«Хочу, щоб було зрозуміло: те, що відбувається сьогодні, — малоприємно, м'яко кажучи. Але це все те саме ми отримали б трохи пізніше, тільки в найгірших для нас умовах. От і все. Тож мої дії правильні та своєчасні», — сказав президент країни-окупанта.

Нагадаємо, що також 14 жовтня президент РФ повідомив про те, що на даний момент із запланованих 300 тисяч росіян мобілізовано 222 тисячі.



Після того, як 10 жовтня Україна зазнала масованої ракетної атаки російської армії по об'єктах енергетичної інфраструктури, Путін заявив , що це була відповідь на «теракти» і висунув ультиматум. Напередодні, 9 жовтня, Путін звинуватив спецслужби України в підриві Кримського мосту.