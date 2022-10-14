Понад 70 тисяч людей – Лукашенко про спільне угруповання військ РФ і Білорусі

14 жовтня 2022, 19:14

Понад 70 тисяч людей – Лукашенко про спільне угруповання військ РФ і Білорусі

Спільне регіональне угруповання військ Росії та Білорусі налічуватиме понад 70 тисяч осіб. Більшість із них — білоруси. Про це розповів самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю російському «Першому каналу«.

«Нашу армію ви знаєте – близько 70 тисяч людей. Це є основою. Ну, я гадаю, що 10-15 тисяч від Росії вимагати зараз не треба. Тому що вистачає там інших проблем. Ви знаєте яких. Тому зараз будемо виходити з цього. Ми готуємо хлопців», – заявив Лукашенко.

Крім того, Лукашенко заявив, що влада Польщі хоче розмістити на території країни ядерну зброю і, згідно з соціологічним опитуванням, понад 50% поляків підтримують цю ініціативу.

«Звичайно, нас це насторожує», – сказав самопроголошений президент Білорусі.

У міністерстві оборони Білорусі уточнили, що Регіональне угруповання військ створюється з метою «посилення охорони та оборони державного кордону Республіки Білорусь для зниження військової активності у прикордонних районах».

Про те, що російські військові почнуть прибувати до Білорусі найближчими днями, розповів заступник начальника Генерального штабу ЗС РБ з наукової роботи, полковник Віктор Тумар, повідомляє «Белта» у Telegram з посиланням на міноборони Білорусі.

«З ними проводитимуться планові заходи бойової підготовки, спрямовані на підвищення рівня виконання завдань із захисту Союзної держави», – уточнив Тумар.

Як повідомлялося, Польща веде переговори зі США щодо участі в програмі спільного використання ядерного озброєння для протидії зростаючим загрозам з боку Росії. Ця програма не розширює групу країн, які мають ядерну зброю. У рамках програми країни-учасниці проводять консультації та приймають спільні рішення щодо політики щодо ядерної зброї, містять технічне обладнання (зокрема літаки, здатні нести ядерну зброю), необхідне для використання ядерної зброї, та зберігають ядерну зброю на своїй території.

У Білорусі запроваджено режим контртерористичної операції нібито через загрозу з боку суміжних держав.

Лукашенко вирішив провести приховану мобілізацію у Білорусі.

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