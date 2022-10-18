Найближчими днями НАТО відправить в Україну системи боротьби з БПЛА

НАТО найближчими днями поставить в Україну сотні станцій боротьби з безпілотниками. Про це заявив генсек організації Єнс Столтенберг, виступаючи на Берлінському форумі зовнішньої політики.



«НАТО найближчими днями доставить (в Україну) системи для боротьби з безпілотниками, сотні станцій активних перешкод, які допоможуть їм відповідати на цю специфічну загрозу, зокрема від іранських дронів», — сказав він.



Також Столтенберг зазначив, що необхідно не лише надати Києву ті системи протиповітряної оборони, які були обіцяні, а й збільшити обсяги постачання такого обладнання.

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