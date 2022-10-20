У Центробанку РФ визнали збитки від мобілізації для економіки

20 жовтня 2022, 11:16

У Центробанку РФ визнали збитки від мобілізації для економіки

Мобілізація у Росії, яку проводять для поповнення військ для війни проти України, негативно вплинула на економічні показники. Зокрема, посилено дефіцит робочої сили та підірвано довіру споживачів. Заклик вдарив по діловій активності. Про це йдеться у звіті Центробанку Росії.

«Часткова мобілізація в умовах низького безробіття створює нові виклики для виробничих процесів та підтримки обсягів випуску, і негативно позначається на споживчій та підприємницькій впевненості», — повідомляється у звіті аналітичного департаменту.

Також аналітики очікують на посилення інфляційного тиску в економіці в найближчі квартали.

«Скорочення чисельності робочої сили після оголошення про часткову мобілізацію може ускладнити компаніям розв'язання проблем, пов'язаних з обмеженнями на стороні пропозиції, стримуючи загальну динаміку економічної активності в найближчі місяці», — наголошується у звіті російського Центробанку.

Крім того, повідомляється про падіння реальних доходів, погіршення споживчих настроїв та наростання невизначеності після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому. У документі йдеться, що у вересні відбулося «перемикання домогосподарств у режим економії повсякденного споживання за часткової відмови від необов'язкових витрат (розваги, таксі та інші)».

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