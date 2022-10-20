Ексгумація в Лимані завершена: Виявлено тіла 111 цивільних та 35 військових ЗСУ

20 жовтня 2022, 17:51

Ексгумація в Лимані завершена: Виявлено тіла 111 цивільних та 35 військових ЗСУ

На деокупованих територіях Донецької області ексгумовано 166 тіл, у тому числі п'ятеро дітей. Триває ексгумація із поодиноких стихійних могил. Про це повідомляється на сайті Головного управління Національної поліції на Донеччині 20 жовтня.

«З метою ідентифікації загиблих просимо близьких родичів звернутися до найближчого відділення поліції для відібрання біологічних зразків і проведення молекулярно-генетичної експертизи», — йдеться у повідомленні відомства.

Поліцейські Донеччини завершили слідчі дії на цвинтарі в деокупованому Лимані, де було виявлено два масові поховання. На одному місці масових поховань виявлено тіла цивільних осіб, на іншому — українських військових.

«Вбитих закопували в траншеях, частина могил - безіменні. У результаті масштабної роботи, яка тривала понад два тижні, слідчі вилучили тіла 146 людей», — сказано на сайті Нацполіції.

20 жовтня у Лимані встановлено 25 стихійних поховань, на яких працюють слідчо-оперативні групи. Загалом на звільнених територіях виявлено 58 таких поховань. Серед ексгумованих на півночі Донбасу цивільних громадян 85 чоловіків, 66 жінок, 5 дітей, стать ще 10 осіб не встановлено.

«Щодня поліція отримує від жителів нові повідомлення про похованих людей. Проте до частини з цих могил через активні бойові дії доступу поки немає», — уточнюється в повідомленні.

Попереду найскладніше встановити особистість і причину смерті кожного загиблого. За попередніми даними, люди гинули внаслідок обстрілу російських окупантів, а також із природних причин. Крім того, повідомляється про тіла з ознаками насильницької смерті.

«Кількість осіб, яких було страчено російськими солдатами, буде оприлюднено після закінчення всіх експертиз», — сказано в повідомленні.

У звільненому від російських військ Лимані, станом на 17 жовтня, знайдено 43 поховання, ексгумовано тіла 35 військових та 152 цивільних.

У деокупованому Лимані 18 жовтня правоохоронці ексгумували тіла 5 убитих дітей.

Тіла ще шістьох цивільних, убитих росіянами під час окупації, виявлено у звільненому Лимані, повідомляється 16 жовтня.

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