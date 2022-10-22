Окупанти закликали жителів Херсона негайно залишити місто

Окупаційна «адміністрація» Херсона закликала мешканців «негайно залишити місто». Опубліковано відповідне оголошення.



«Мирні жителі Херсона та всі підрозділи й міністерства цивільної адміністрації мають сьогодні переправитися на лівий берег Дніпра. Через напружену ситуацію на фронті, підвищену небезпеку масованих обстрілів міста та загрозу терористичних атак усі мирні жителі мають негайно покинути місто та переправитися на лівий берег Дніпра!», — йдеться у повідомленні.



Людей закликають взяти із собою документи, гроші, цінні речі та одяг.



«Виїхати на лівий берег Дніпра можна з "Речпорту", що знаходиться за адресою: Одеська площа, 4. Звідси вирушають річкові катери до Олешок», — повідомляє «адміністрація».

Раніше призначений РФ «губернатор» Херсонської області Володимир Сальдо повідомив про плани окупантів перемістити на лівий берег Дніпра 50-60 тисяч жителів захопленого військами РФ регіону.



Також російські ЗМІ показали, як з окупованого Херсона вже почали вивозити мешканців теплоходами.



Пізніше Сальдо заявив, що всі підрозділи та «міністерства» «громадянської адміністрації» регіону переїжджають на лівобережжя Дніпра. Також закривається на тиждень в'їзд до Херсонської області (на правобережжі Дніпра).



21 червня віцепрем'єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала залишити окуповану військами РФ територію Херсонської області.