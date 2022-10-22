З початку доби окупанти завдали 40 ракетних ударів по Україні — Генштаб ЗСУ

Російські сили від початку доби завдали 40 ракетних ударів та запустили 16 ударних БпЛА іранського виробництва «Shahed-136». 20 крилатих ракет та 11 БПЛА українським військовим вдалося збити. Про це йдеться у оперативному зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.



«Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках, натомість не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямах. За цю добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Бахмут, Озарянівка та Одрадівка Донецької області», — йдеться у повідомленні.



У Генштабі зазначили, що противник знову вдався до масованого обстрілу критичної інфраструктури та житлових будинків цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.



Під ворожі удари потрапили об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей.



Обстановка за напрямами:

на Волинському, Поліському напрямках обстановка без істотних змін;

обстановка без істотних змін; на Сіверському напрямку — обстріли з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бачівськ, Старикове, Гудове, Атинське, Басівка та Юнаківка Сумської області;

обстріли з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бачівськ, Старикове, Гудове, Атинське, Басівка та Юнаківка Сумської області; на Слобожанському напрямку — окупанти обстрілювали з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Мала Вовча, Красне Перше, Берестове та Кам'янка Харківської області;

— окупанти обстрілювали з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Мала Вовча, Красне Перше, Берестове та Кам'янка Харківської області; на Бахмутському напрямку — обстріли з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Зеленопілля, Кліщіївка та Майорськ;

обстріли з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Зеленопілля, Кліщіївка та Майорськ; на Авдіївському напрямку — окупанти вели вогонь з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Авдіївки, Веселого, Красногорівки, Мар'їнки, Новомихайлівки та Первомайського;

окупанти вели вогонь з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Авдіївки, Веселого, Красногорівки, Мар'їнки, Новомихайлівки та Первомайського; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Времівка Донецької області, Дорожнянка, Степногірськ та Оріхів Запорізької області та Добра Надія на Дніпропетровщині. Також завдав ракетного удару по місту Нікополь;

противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Времівка Донецької області, Дорожнянка, Степногірськ та Оріхів Запорізької області та Добра Надія на Дніпропетровщині. Також завдав ракетного удару по місту Нікополь; на Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру, під удари потрапили райони понад 20 населених пунктів поряд із лінією зіткнення.

«За уточненою інформацією, внаслідок ударів сил оборони протягом останніх днів підтверджено поразку живої сили та техніки противника у Запорізькій області. Це близько 200 військовослужбовців загиблими, понад 150 пораненими. Також знищено склад боєприпасів та 10 одиниць озброєння та військової техніки. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала десяти ударів. Підтверджено поразку дев'яти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції зенітного ракетного комплексу супротивника. Підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий гелікоптер. Військовослужбовці ракетних військ та артилерії за добу вразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та один склад боєприпасів ворога», — розповіли у Генштабі.