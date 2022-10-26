«ДНР»: У Донецьку через обстріли загинув чоловік, 13 людей поранено

На підконтрольній «ДНР» території за добу внаслідок обстрілу загинула одна людина. Про це повідомляє «СЦКК ДНР».



Зазначається, що у Київському районі Донецька загинув чоловік. Крім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали 14 цивільних осіб у Куйбишевському, Кіровському, Київському та Будьоннівському районах Донецька, а також у Микитівському районі Горлівки.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинула одна людина, ще четверо поранені.



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