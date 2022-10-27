Путін знову натякнув на ядерний удар по Україні

Президент РФ Володимир Путін заявив, що поки ядерна зброя існує, завжди є небезпека її застосування. Про це він розповів на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу «Валдай» 27 жовтня.



До цього Путін запевнив, що в ядерному ударі по Україні немає політичного, ані військового сенсу.



«Нам не потрібен ядерний удар по Україні, сенсу немає - ні політичного, ні військового‎»‎, — сказав президент РФ.

Нагадаємо, що 26 жовтня в Росії під керівництвом Володимира Путіна пройшли тренувальні пуски балістичних і крилатих ракет, а також тренування з завдання масованого відповідного ядерного удару. Стверджується, що «завдання, передбачені в ході тренування стратегічних сил стримування, виконані в повному обсязі, всі ракети досягли цілей, підтвердивши задані характеристики»‎.



США не будуть проводити різницю між застосуванням Росією тактичної чи потужнішої ядерної зброї, якщо вона зважиться на такий крок в Україні. Реакція буде однаковою. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.