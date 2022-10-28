Электричество в Украине не подорожает до марта 2023 года

Тарифы для населения не изменятся до конца отопительного сезона. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба министерства энергетики Украины 28 октября.



Правительство одобрило действие специальных обязанностей на рынке электроэнергии до 31 марта 2023 года, а значит льготные цены на электроэнергию для бытовых потребителей будут сохраняться в течение текущего отопительного сезона.



С 1 октября 2021 года тариф на электроэнергию составляет 1,44 грн за кВт-ч при условии потребления до 250 кВт-ч в месяц и 1,68 грн — при потреблении свыше 250 кВт-ч в месяц.



По словам президента Украины Владимира Зеленского, атаки россиян по энергетической инфраструктуре Украины привели к тому, что около четырех миллионов человек вынуждены жить по графикам стабилизационных отключений электроэнергии.



К регионам, которые ограничивают потребление электроэнергии, относятся Киев и область, Житомирская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Черкасская, Кировоградская области.



Зеленский заверил, что власти делают все возможное для сокращения таких отключений.

Российские оккупанты ночью 27 октября в очередной раз обстреляли энергетическую инфраструктуру Украины. «Укрэнерго» было вынуждено ввести более жесткие ограничения электроснабжения в Киеве и четырех областях.



Оператор системы передачи НЭК «Укрэнерго» заявил, что вынужден применить графики ограничения потребления электроэнергии для потребителей, в том числе промышленных, по всей Украине.



Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко призвал украинцев ограничить потребление электроэнергии с 7 утра до 23 вечера в четверг, 20 октября.