Електроенергія в Україні не подорожчає до березня 2023 року

Тарифи на електроенергію для населення не зміняться до кінця опалювального сезону. Про це повідомила у Facebook прес-служба міністерства енергетики України 28 жовтня.



Уряд схвалив дію спеціальних обов'язків на ринку електроенергії до 31 березня 2023 року, а отже, пільгові ціни на електроенергію для побутових споживачів зберігатимуться протягом поточного опалювального сезону.



З 1 жовтня 2021 року тариф на електроенергію становить 1,44 грн за кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год на місяць та 1,68 грн за умови споживання понад 250 кВт-год на місяць.



За словами президента України Володимира Зеленського, атаки росіян по енергетичній інфраструктурі України призвели до того, що близько чотирьох мільйонів людей змушені жити за графіками стабілізаційних відключень електроенергії.



До регіонів, що обмежують споживання електроенергії, належать Київ та область, Житомирська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Чернігівська, Сумська, Черкаська, Кіровоградська області.



Зеленський запевнив, що влада робить все можливе для скорочення таких відключень.

Російські окупанти вночі 27 жовтня вкотре обстріляли енергетичну інфраструктуру України. «Укренерго» було змушене запровадити жорсткіші обмеження електропостачання у Києві та чотирьох областях.



Оператор системи передачі НЕК «Укренерго» заявив , що змушений застосувати графіки обмеження споживання електроенергії для споживачів, у тому числі промислових, по всій Україні.



Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко закликав українців обмежити споживання електроенергії з 7 ранку до 23 вечора у четвер, 20 жовтня.