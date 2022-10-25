«Укрэнерго» ограничивает потребление электроэнергии для населения и предприятий по всей Украине

Оператор системы передачи НЭК «Укрэнерго» заявил, что вынужден применить графики ограничения потребления электроэнергии для потребителей, в том числе промышленных, по всей Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-служба компании.



Там в очередной раз объяснили, что принудительные ограничения потребителей электроэнергии контролируемая мера, позволяющая снизить нагрузку на электросети и сбалансировать работу энергосистемы.



В компании также сообщили, что уже дана команда на ограничение всех категорий потребителей, не только промышленности. Однако какие именно потребители будут отключены, решает оператор системы распределения (облэнерго) в регионе.



К промышленным потребителям могут применяться, в частности, графики ограничения электропотребления, а если этого недостаточно, вводятся графики ограничения мощности.



Вместе с тем, в компании в очередной раз подчеркнули, что сознательное снижение потребления электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пиков (6:00-11:00 и 17:00-23:00), уменьшает риск перегрузки в сетях и применения ограничений потребителей.