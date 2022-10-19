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Украинцев призвали ограничить потребление электроэнергии 20 октября

19 октября 2022, 21:22

Украинцев призвали ограничить потребление электроэнергии 20 октября

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко призвал украинцев ограничить потребление электроэнергии с 7 утра до 23 вечера в четверг, 20 октября.

«Только что провели совещание с Минэнерго и всеми главами военных администраций. У нас завтра будет очень тяжелый день. Хотел бы, чтобы все, кто смотрит нас, это понимали… Я обращаюсь ко всем украинцам: завтра необходимо и мы очень просим – с 7.00 по 23.00 минимизировать использование электроэнергии. Это касается каждой области», — заявил Тимошенко в эфире общенационального телемарафона.

Компания «Укрэнерго» тоже предупредила о возможных ограничениях потребления ресурса 20 октября в связи с повреждением энергообъектов российскими ракетными атаками.

«20 октября по всей Украине могут быть применены меры ограничения потребления с 7:00 утра до 22:00 вечера. Отключения будут поочередными – продолжительность очереди также определяет облэнерго, но не более 4 часов», – говорится в сообщении компании в Facebook.

В «Укрэнерго» уточнили, что информацию о времени и месте ограничений потребители должны узнавать на сайтах операторов распределительных сетей (облэнерго), которые можно найти, в частности на сайте министерства энергетики.

Как отмечается в сообщении, ограничение – это вынужденный шаг.

«19 октября, враг, который не может конкурировать на поле боя с ВСУ, снова атаковал гражданскую энергетическую инфраструктуру. Поэтому завтра мы применим контролируемые просчитанные ограничения потребителей, которые мы должны осуществить, чтобы система работала сбалансированно», – объяснили свои действия в «Укрэнерго».

Там обратили внимание, что с 10 октября украинская энергосистема подверглась атакам российских войск больше, чем за 8 месяцев войны. После атаки 10 октября энергоснабжение было возобновлено за 2 дня, а с 13 октября диспетчерский центр «Укрэнерго» не применял графиков принудительных ограничений.

Причиной возможных ограничений в четверг, 20 октября, оператор системы передачи называет дефицит мощности в системе и допускает, что с наступлением холодов еще будет обращаться к украинцам с просьбой экономить электроэнергию.

Там также посоветовали до утра зарядить телефоны, пауэрбанки, иметь запас воды, фонарики, батарейки к ним и теплые вещи.

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