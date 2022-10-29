Вихід РФ із «зернової угоди»: Україна очікує на реакцію ООН та Туреччини

Україна очікує на реакцію Туреччини та ООН на вихід Росії із «зернової ініціативи». Про це повідомив у коментарі «Суспільному» речник президента України Сергій Никифоров.



«Україна не підписувала з РФ жодних "зернових угод". Підписантами є Росія, Туреччина та ООН. А Україна не підписувала з Росією жодних угод, бо розуміє, що вона майже ніколи не дотримується взятих на себе зобов'язань. Тому очікуємо на реакцію підписантів», — сказав він.



В ООН повідомили , що бачили заяву РФ про вихід із «зернової угоди» і підтримують зв'язок із російською владою з цього приводу.



«Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу», — прокоментував заступник спікера Генсека ООН Фархан Хак.

У міністерстві закордонних справ РФ заявили , що російська сторона призупиняє участь у реалізації угод щодо вивезення зерна з портів України.



У заяві наголошується, що це пов'язано із ударом 29 жовтня українських збройних сил по кораблям та інфраструктурі Чорноморського флоту Росії на військово-морській базі у Севастополі.