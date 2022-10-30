Срыв «зерновой сделки»: ООН ведет переговоры с РФ

Генсек ООН Антониу Гутерриш прикладывает усилия с целью добиться отказа РФ от решения приостановить участие в «зерновой сделке», говорится в заявлении офиса генсека.



«Генеральный секретарь продолжает участвовать в интенсивных контактах, чтобы положить конец приостановке Россией ее участия в черноморской инициативе», — отмечается в документе.



Переговоры ведут не только о возобновлении экспорта продовольствия и удобрений из Украины, но о том, чтобы снять оставшиеся ограничения на экспорт аналогичной продукции из России.



Согласно заявлению, Гутерриш обеспокоен складывающейся ситуацией и решил на день отложить свою поездку на саммит Лиги арабских государств в Алжир.



Издание Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя властей Турции пишет, что в настоящий момент с Россией идут переговоры о статусе «зерновой сделки».



По словам источника агентства, основания для оптимизма есть, несмотря на сложившуюся ситуацию.



Также он заявил, что суда, достигшие Стамбула, инспектируют, однако новые суда, груженные зерном, в данный момент не выходят из портов Украины.

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу зерна из портов Украины.



В заявлении отмечается, что это связано с ударом 29 октября украинских вооруженных сил по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России на военно-морской базе в Севастополе.