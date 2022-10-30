Зрив «зернової угоди»: ООН веде переговори з РФ

Генсек ООН Антоніу Гутерріш докладає зусиль з метою домогтися відмови РФ від рішення призупинити участь у «зерновій угоді», йдеться у заяві Офісу генсека.



«Генеральний секретар продовжує брати участь в інтенсивних контактах, щоб покласти край призупиненню Росією її участі в чорноморській ініціативі», — наголошується в документі.



Переговори ведуть не тільки про відновлення експорту продовольства та добрив з України, але про те, щоб зняти обмеження на експорт аналогічної продукції з Росії.



Згідно з заявою, Гутерріш стурбований ситуацією, що складається, і вирішив на день відкласти свою поїздку на саміт Ліги арабських держав до Алжиру.



Видання Bloomberg з посиланням на неназваного представника влади Туреччини пише, що зараз із Росією йдуть переговори про статус «зернової угоди».



За словами джерела агентства, підстави для оптимізму є, незважаючи на ситуацію, що склалася.



Також він заявив, що судна, які досягли Стамбула, інспектують, проте нові судна, завантажені зерном, наразі не виходять із портів України.

У міністерстві закордонних справ РФ заявили, що російська сторона призупиняє участь у реалізації угод щодо вивезення зерна з портів України.



У заяві наголошується, що це пов'язано із ударом 29 жовтня українських збройних сил по кораблям та інфраструктурі Чорноморського флоту Росії на військово-морській базі у Севастополі.



Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав звинувачення Росії надуманими та закликав усі країни вимагати від РФ продовження зернової угоди.