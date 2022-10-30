Понад 200 суден «зернової угоди» зупинилися через російську блокаду

30 жовтня 2022, 18:06

Понад 200 суден «зернової угоди» зупинилися через російську блокаду

Через вихід Росії із «зернової угоди» заблоковано 218 суден. Про це повідомляє прес-служба міністерства інфраструктури України.

«У зв'язку з тим, що українська сторона станом на 30 жовтня не має дозволів від Спільного Координаційного Центру на проходження безпечним коридором та проведення інспекцій, 218 судів фактично заблоковані на своїх поточних позиціях», — йдеться у повідомленні.

Серед цих судів — 95 уже завантажено та очікують інспекцію для відправки до кінцевого споживача. Ще 101 порожнє судно чекає на інспекцію входу в українські порти, а 22 завантажених чекають виходу з українських портів.

В українському міністерстві наголошують, «зернова угода» має гуманітарний характер, і Україна не зупиняла рух вантажів навіть попри російські військові атаки на портову та енергетичну інфраструктуру. Крім того, було зафіксовано 15 випадків наближення російських безпілотників та літаків на заборонену дистанцію до цивільних судів, які беруть участь в ініціативі.

«Водночас зазначаємо, що фактична блокада "зернового коридору" з боку Російської Федерації почалася ще у вересні. Це виявлялося у штучному затягуванні та зменшенні кількості інспекцій, що призвело до створення черги до 176 суден із 2,1 млн агропродукції на борту. Таким чином, стає очевидним намір Росії спровокувати масовий голод у країнах Африки та Азії, які потребують, а також створити гострий дефіцит продовольства по всьому світу», — йдеться у повідомленні українського міністерства.

Там нагадали, що з моменту виходу першого судна вдалося експортувати понад 9 мільйонів тонн зерна, з них понад 5 мільйонів — до країн Африки та Азії. Так, у рамках Світової продовольчої програми під егідою ООН до країн, що перебувають на межі голоду, було відправлено 190 тисяч тонн української пшениці.

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У міністерстві закордонних справ РФ заявили , що російська сторона призупиняє участь у реалізації угод щодо вивезення зерна з портів України.

У заяві наголошується, що це пов'язано із ударом 29 жовтня українських збройних сил по кораблям та інфраструктурі Чорноморського флоту Росії на військово-морській базі у Севастополі.

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