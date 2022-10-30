Україна, ООН та Туреччина домовилися відправити 14 кораблів із зерном, а Росію – повідомили

Київ, Анкара та ООН погодили рух 14 суден у Чорному морі в рамках «зернової угоди», а Росію про це повідомили. Про це повідомила кореспондент «Голосу Америки» в ООН Маргарет Бешер у Twitter.

#UN , #Turkey & #Ukraine призначений для проведення плану для 14 ships in/out for Monday & informed #Russia "в acordcord with JCC established procedures."



21 ships waiting to use corridor, включаючи @WFP chartered ship with 30K metric tones of wheat intended for Horn of Africa. (2/2) - Margaret Besheer (@mbesheer) October 30, 2022



Вона нагадала, що 21 судно очікує дозволу для того, щоб пройти коридором і доставити понад 30 тисяч тонн українського зерна до країн Африки.

У міністерстві закордонних справ РФ заявили, що російська сторона призупиняє участь у реалізації угод щодо вивезення зерна з портів України.



У заяві наголошується, що це пов'язано з ударом 29 жовтня нібито українських збройних сил по кораблям та інфраструктурі Чорноморського флоту Росії на військово-морській базі у Севастополі.



Через вихід Росії із «зернової угоди» заблоковано 218 суден.