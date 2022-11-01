Жителів Каховського району евакуюватимуть примусово, заявили окупанти

Жителів Каховського району Херсонської області евакуюватимуть — примусово. Про це заявили в окупаційній «адміністрації» району.



«Усім мешканцям! Негайно покинути населений пункт. Вашому життю загрожує небезпека. Очікується високий рівень військової небезпеки. Евакуація здійснюється організовано автомобільним транспортом. Вирушайте до пунктів евакуації. Візьміть документи, гроші, цінні речі та теплий одяг. З 6 листопада будуть застосовуватися примусові заходи евакуації до тих, хто залишився», — йдеться у повідомленні.

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