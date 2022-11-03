Зеленский: отключения света должны быть предсказуемыми и понятными

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к энергокомпаниям с просьбой сделать отключения электричества предсказуемыми и понятными.
«Сейчас не время для ярких витрин, реклам, другого подобного освещения. Обращаюсь к энергокомпаниям – пожалуйста, активнее разъясняйте людям, когда и почему вы отключаете ту или иную улицу, тот или иной район», — сказал президент в видеообращении.
По словам президента, «сейчас время как раз таких микрокоммуникаций».
«Люди имеют право знать. И если потребители обращаются и сообщают о той или иной несправедливости в энергообеспечении, пожалуйста, реагируйте на это немедленно. Работайте вместе с местной властью», — призвал Зеленский.
Он отметил, что по состоянию на сегодняшний вечер временно отключены от электроэнергии по аварийным и стабилизационным графикам около 4,5 миллионов потребителей Украина.
«В частности, в Киеве и десяти областях – Киевщине, Днепрорпетровщине, Житомирщине, Запорожской области, Сумщине, Кировоградско области, Харьковщине, Черниговщине, Хмельнитчине, Черкащине», — сказал он.
1 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с комиссаром Европейского Союза по энергетике Кадри Симсон заявил, что Россия серьезно повредила уже около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.