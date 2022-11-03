Зеленський: відключення світла мають бути передбачуваними та зрозумілими

03 листопада 2022, 23:36

Зеленський: відключення світла мають бути передбачуваними та зрозумілими

Президент України Володимир Зеленський звернувся до енергокомпаній з проханням зробити відключення електрики передбачуваними та зрозумілими.

«Наразі не час для яскравих вітрин, реклам, іншого подібного освітлення. Звертаюся до енергокомпаній – будь ласка, активніше роз'яснюйте людям, коли і чому ви відключаєте ту чи іншу вулицю, той чи інший район», — сказав президент у відеозверненні.

За словами Зеленського, «зараз час якраз таких мікрокомунікацій».

«Люди мають право знати. І якщо споживачі звертаються та повідомляють про ту чи іншу несправедливість в енергозабезпеченні, будь ласка, реагуйте на це негайно. Працюйте разом із місцевою владою», — закликав Зеленський.

Він зазначив, що станом на сьогоднішній вечір тимчасово відключено від електроенергії за аварійними та стабілізаційними графіками близько 4,5 мільйонів споживачів України.

«Зокрема, у Києві та десяти областях – Київщині, Дніпропетровщині, Житомирщині, Запорізькій області, Сумщині, Кіровоградській області, Харківщині, Чернігівщині, Хмельниччині, Черкащині», — сказав він.

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1 листопада президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з комісаром Європейського Союзу з енергетики Кадрі Сімсон заявив, що Росія серйозно пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.

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